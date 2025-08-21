نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتاريخ 09-04-2025، أقدم مجهول على الدخول من دون كسر وخلع الى إحدى الشركات في محلة وسط بيروت، وسرق من داخلها مسدسًا وفر إلى جهة مجهولة.



وبتاريخ 30-07-2025، أقدم مجهول على الدخول من دون كسر وخلع الى منزل مواطنة في محلة النهر وسرق من داخلها مبلغ /7،400/ دولار أميركي وهاتفًا خلويًا، وفر الى جهة مجهولة.



وبتاريخ 06-08-2025، في محلة وسط بيروت، أقدم مجهول على الدخول إلى احدى الشركات وسرق من مكتب المحاسبة خزنة حديدية بداخلها مبلغ مالي يقارب الـ/40/ ألف دولار أميركي، وفر الى جهة مجهولة.



وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية منفذ العمليات المذكورة وتوقيفه. حيث تبين أن الشخص عينه، نفذ عمليات السرقة المذكورة.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو:

ب. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وشراء مسروق، واحتيال، وتزوير، وشيك دون رصيد.



وبتاريخ 13-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينًا في محلة طبرجا نتج عنه توقيفه على متن سيارة نوع مرسيدس، تم ضبطها.



وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط مبلغ /2،000/ دولار أميركي، هاتف خلوي (تبين أنه مسروق)، وطبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على تنفيذ عمليات السرقة المذكورة بالإضافة الى عمليات سرقة عدة، في محلتي البربير وفردان. وقال إن الهاتف المضبوط بحوزته هو مسروق من محلة النهر، والسيارة التي أوقف على متنها اشتراها من المبالغ المالية التي أقدم على سرقتها، وانه قام ببيع المسدس في مخيم شاتيلا مقابل مبلغ /1،000/ دولار أميركي، و/3/ غ من مادة الكوكايين، واعترف بتعاطي المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".



وعممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وبناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف على المواطنين، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله الاتصال بفرع معلومات بيروت على رقم الهاتف: 307728-01