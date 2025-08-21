توقيف شخص بجرم إشعال النار في حرج بين سلعاتا وحنوش في البترون

تمكنت شرطة بلدية سلعاتا - البترون من توقيف شخص بعد ضبطه بالجرم المشهود يقوم بإشعال النار في حرج بين سلعاتا وحنوش، وتم تسليمه الى الجيش.



وبعد التحقيقات، اعترف أنه أشعل أكثر من حريق في ساحل بلاد البترون.