من شبهة انتحار إلى جريمة قتل... "المعلومات" توقف الشقيق والوالد في بحنين – المنية

بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام ١٩٩٤) جثّة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وتداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها.



وبنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني).



وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.



وبالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام ۱۹۷۱) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع.



وأوقفت دوريّة من الشّعبة الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه.



وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته.