الامن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان في تموز 2024 الى الصليب الاحمر الدولي
أمن وقضاء
2025-08-21 | 14:02
الامن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل بشكل غير شرعي إلى لبنان في تموز 2024 الى الصليب الاحمر الدولي
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: "بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر تموز ٢٠٢٤، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة واوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني و ذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك.
وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
العام:
تسليم
فلسطيني
العدو
لبنان
الصليب
الاحمر
الدولي
