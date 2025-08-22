تحرير مخطوف ومقتل رئيس عصابة خطف مسلّحة وإصابة أحد أفرادها أثناء عملية التحرير

بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية من قبل مديرية المخابرات، دهمت المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة جرود نحلة – بعلبك منازل مطلوبين بجرم خطف السوري (م.ي.) بتاريخ 21 / 8 / 2025، وأوقفت عددًا منهم وتمكنت من تحرير المخطوف. خلال عملية الدهم، بادر المطلوبون إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا بالمثل ما أدى إلى مقتل رئيس العصابة المواطن (ح.ر.) وإصابة أحد أفرادها المواطن (ا.ر.). وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.