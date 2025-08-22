أخبار
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...

أمن وقضاء
2025-08-22 | 06:05
مشاهدات عالية
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...
2min
ينتحل صفة محام منذ العام 2012 وبحقّه 8 مذكّرات توقيف...

وردت إلى مفرزة بعبدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة شكوى من أحد المواطنين ضدّ أحد الأشخاص، بجرم احتيال.

وبتاريخ 13-08-2025، حضر إلى مركز المفرزة المدعو ح. ع. ج. (مواليد عام 1974، لبناني) وصرّح بأنّه محامٍ للجهة المُدّعى عليها، وأبرز إسقاط حقّ لموكّله، وصورة لبطاقة المحاماة العائدة له على هاتفه الخلوي. وحين طلب منه عناصر المفرزة إبراز البطاقة، صرّح بأنّه فقدها منذ فترة طويلة.

وبنتيجة المتابعة، تبيّن أنه ينتحل صفة محام منذ العام 2012، وقد تمّ شطبه من الجدول العامّ. كما تبيّن أنّه بحقّه 8 مذكّرات توقيف بجرائم شكّ دون رصيد، واحتيال، وتزوير، وانتحال صفة.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، وأنّه كان يُمارس مهنة المحاماة قبل هذا التاريخ، ولكن بسبب دعوى ماليّة رُفعت ضدّه، تمّ طرده من النقابة وشُطب اسمه من الجدول العامّ. كما أفاد أنّه فقد بطاقة المحاماة العائدة له منذ ثلاث سنوات، وهو يستعمل الصورة الموجودة على هاتفه الخلويّ في جميع مراجعاته أمام المراجع المختصّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

العام

وبحقّه

مذكّرات

توقيف...

LBCI السابق

