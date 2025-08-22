الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة

أعلنت قيادة الجيش أنه "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 23، 26 و29/8/2025 اعتبارًا من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 24:00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة واستخدام المتفجرات".