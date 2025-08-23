أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



متابعةً لجهودها في مكافحة الفساد والتعديات على شبكة الكهرباء العامة، أوقفت مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان بتاريخ 20/08/2025، الموظف في الجمارك (د. ب.) في بلدة غبالة، بجرم سرقة الكهرباء من شبكة كهرباء لبنان منذ حوالي الخمس سنوات، وبيعها للمشتركين على أساس أنها عائدة لمولد خاص به.



وقد تم ضبط الكابلات المستخدمة في عملية السرقة، وإزالة التعديات بالتنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان.



أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.