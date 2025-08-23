أخبار
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
أمن وقضاء
2025-08-23 | 06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 24-8-2025 سيقام "سباق كأس الأخوين زادوريان لسنة 2025 للدراجات الهوائية"، وذلك على طريق المتن السريع بين منطقتي نهر الموت وبعبدات (خط الوصول مفرق برمانا).
لذلك سيتم إقفال المسار اعتبارا من الساعة 7.30 من التاريخ المذكور وحتى انتهاء السباق.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
