في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 04-08-2025، وبناءً على تعاون مشترك مع السلطات القطرية، توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي حول قيام المدعو: أ. ز. (مواليد عام 1983، برازيلي) بمحاولة تهريب موادّ مخدّرة إلى لبنان عبر ابتلاع كبسولات داخل جسده، آتيا من البرازيل على متن الخطوط الجوّية القطرية، ومتوقّع وصوله في التاريخ المذكور.



وبحسب البلاغ، فإنه بعد التنسيق مع قيادة سرية مطار رفيق الحريري الدولي في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسّسات العاّمة وجمارك المطار، توجّهت دورية من المكتب إلى المطار، حيث جرى توقيف المشتبه به. وبتفتيش أمتعته، لم يُعثر على أيّ موادّ ممنوعة.



وبالاستماع إليه، اعترف بابتلاع كمّية من كبسولات الكوكايين، ثمّ تبيّن لاحقًا أنّ عددها يبلغ 133 كبسولة بوزن إجمالي حوالى 1,800غ.



ولا يزال التحقيق جاريا بإشراف القضاء المختصّ.