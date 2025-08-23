أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار
أمن وقضاء
2025-08-23 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تعاطي المخدرات وترويجها وإطلاق النار
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي جب جنين والخيارة - البقاع الغربي وأوقفت المواطنَين (ع.ط.) و(و.ف.) لإطلاقهما النار وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
كما أوقفت دوريات من مديرية المخابرات 7 أشخاص وفقًا لما يلي:
- دهم منزل المواطن (ح.ح.) وتوقيفه في بلدة جلالا - البقاع لاتجاره بالمخدرات وإطلاقه النار باتجاه دورية للجيش، وتوقيف المواطن (ح.ز.) لاتجاره بالمخدرات، والسوريَّين (و.ك.) و(م.ر.) لتعاطيهما المخدرات وترويجها وضبط كمية منها في حوزتهم.
- توقيف المواطن (ع.ع.) والسوري (ح.ن.) في منطقة طبرجا - كسروان لتعاطيهما المخدرات وترويجها وحيازتهما كمية منها ومبلغا ماليا مزوّرا، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- توقيف المواطن (ع.ج.) في منطقة طريق المطار لارتكابه جرائم عدة منها التعدي على الأملاك العامة والخاصة بقوة السلاح وإطلاق النار.
وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
توقيف
جرائم
المخدرات
إطلاق النار
التالي
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
تيننتي ينفي وجود أي معلومة لدى اليونيفيل عن إدعاءات الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
أمن وقضاء
2025-06-14
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها إطلاق النار والتهريب
0
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أمن وقضاء
2025-08-19
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
أمن وقضاء
2025-08-19
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها تأليف عصابات للإتجار بالأسلحة وسرقة الدراجات النارية
0
أمن وقضاء
2025-06-28
الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة
أمن وقضاء
2025-06-28
الجيش: توقيف شخصَين لارتكابهما جرائم مختلفة وضبط كمية من المخدرات وعدد من المستندات المزورة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي بسبب أعمال تنظيف
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير غدا على خط سير شارع غورو - العكاوي بسبب أعمال تنظيف
0
أمن وقضاء
14:06
قائد الجيش استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي... وتشديد على الدور الأساسي لليونيفيل
أمن وقضاء
14:06
قائد الجيش استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي... وتشديد على الدور الأساسي لليونيفيل
0
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
0
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
0
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الدفاع الإيراني: إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو
آخر الأخبار
2025-05-04
وزير الدفاع الإيراني: إذا تعرضنا للهجوم وفرضت علينا الحرب سنرد بقوة وسنضرب قواعد ومصالح العدو
0
أمن وقضاء
2025-08-16
أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
أمن وقضاء
2025-08-16
أمن الدولة: توقيف شبكة لترويج العملة المزيفة وكشف شركاء داخل سجن رومية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
العدّ التنازلي لوصول الموفد الأميركيّ إلى بيروت بدأ.. ولبنان أمام مفترق طرق
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-04
العدّ التنازلي لوصول الموفد الأميركيّ إلى بيروت بدأ.. ولبنان أمام مفترق طرق
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الضغط الشعبي الإسرائيلي يزداد على حكومة نتنياهو... وتحركات في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المجاعة في غزة... بين الإعتراف بها والسكوت عنها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:26
البندورة اللبنانية من المائدة التقليدية إلى ترند الصيف والمهرجانات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
تقارير نشرة الاخبار
13:25
فيديو رمي بلوك في بحر الروشة حيّر الناس… والسبب أبسط مما توقّعوا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
تقارير نشرة الاخبار
13:24
ترتيبات جديدة في مطار بيروت لمواجهة الازدحام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في عيدها الأربعين... أوّل ما شاهدتموه على الـ"ال بي سي أي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين وساطات الخارج وحسابات الداخل… العلاقات اللبنانية - السورية على مفترق حذر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
تقارير نشرة الاخبار
13:13
جرود بعلبك لم تعد آمنة للعصابات... اشتباك بين المغاور ومقتل رئيس عصابة خطف
0
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
أخبار دولية
13:08
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تعلن إرجاء الانتخابات في 3 محافظات... وهذا ما قاله نوار نجمة للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
أمن وقضاء
09:19
في مطار بيروت... توقيف برازيلي ابتلع 133 كبسولة كوكايين لتهريبها إلى لبنان
2
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
أمن وقضاء
09:58
"هل يوجد عصابات لخطف الفتيات في لبنان؟"... قوى الأمن تطمئن المواطنين
3
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
أمن وقضاء
06:05
أمن الدولة يوقف موظفًا رسمياً استغل شبكة الكهرباء لمصلحته الخاصة
4
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
أخبار دولية
12:41
رسالة من السيدة الأولى في تركيا الى ميلانيا ترامب... وهذا ما جاء فيها
5
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
09:43
ارتفاع محدود بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
6
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
آخر الأخبار
01:26
بيان لمعتقلي الثورة السورية في لبنان ردًا على تصريح مدير الشؤون الأميركية في الخارجية السورية للـ LBCI
7
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-08-2025
8
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
أمن وقضاء
06:34
قوى الامن: إقفال طريق المتن السريع غدا بسبب سباق الدراجات الهوائية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More