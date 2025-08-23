قائد الجيش استقبل وفدا من الكونغرس الأميركي... وتشديد على الدور الأساسي لليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم وفدا من الكونغرس الأميركي ضم النائبين Darin Lahood وSteve Cohen، بحضور السفيرة الأميركية Lisa Johnson مع وفد مرافق.



وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم التشديد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.