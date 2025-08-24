إمتهن عمليات النصب والإحتيال في مناطق عدة من جبل لبنان... وشعبة المعلومات تكشف هويته وتوقفه

توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات نصب واحتيال في عدد من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، ومنها عملية احتيال طالت أحد الأديرة في بلدة القصيبة.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:

س. غ. (من مواليد عام 1979، لبناني).



وبتاريخ 8-8-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الدكوانة.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات النصب والاحتيال، ومنها العملية المذكورة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.