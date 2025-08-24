0min

الجيش: إقفال عدة معابر وطرق غير شرعية في مشاريع القاع

أقفلت دورية من مديرية المخابرات في الجيش عدة معابر وطرقات غير شرعية في منطقة مشاريع القاع تستخدم هذه المعابر لتهريب الاشخاص والمحروقات.