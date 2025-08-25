أمن الدولة يواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولدات الكهربائية... توقيف مواطن في بلدة كامد اللوز

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنها تواصل مكافحة المخالفات المتعلقة بالمولّدات الكهربائية لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.



وبحسب البيان، فإن مديرية البقاع الإقليمية - مكتب البقاع الغربي أوقفت المواطن (أ.ت.) في بلدة كامد اللوز، بعد التثبت من تقاضيه تسعيرة مرتفعة عن التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، ومن دون إصدار فواتير، رغم تعهده السابق بعدم تكرار المخالفة.



وقد أُجري المقتضى القانوني في حقه بناءً لإشارة القضاء المختص.