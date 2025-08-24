الهام خروز سيّدة فاقدة للذاكرة غادرت منزلها ولم تعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة الهام مصطفى خروز المعروفة بـ "العيتاني" (مواليد عام 1967، لبنانية)، التي غادرت نحو السّاعة 15،00 من تاريخ 23-08-2025 منزلها الكائن في صيدا- حي "الفيلات"/ شارع "الإمام علي" إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



علمًا أنها تُعاني من مرض فقدان الذاكرة "الزهايمر".



ويُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 726920- 07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.