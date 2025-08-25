أخبار
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
أمن وقضاء
2025-08-25 | 04:35
جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية
انحرفت شاحنة محملة بأقفاص دجاج عن مسارها، ما ادى الى اصطدامها بحائط دعم عند مدخل بلدة سير - الضنية وسقوط بعض الاقفاص ارضًا.
وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارىء على فتح باب الشاحنة وسحب سائقها المصاب ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
انحراف
شاحنة
الضنية
طعن عمّه وأرداه قتيلاً... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
السابق
