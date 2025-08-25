جريح في انحراف شاحنة عند مدخل سير الضنية

انحرفت شاحنة محملة بأقفاص دجاج عن مسارها، ما ادى الى اصطدامها بحائط دعم عند مدخل بلدة سير - الضنية وسقوط بعض الاقفاص ارضًا.



وقد عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارىء على فتح باب الشاحنة وسحب سائقها المصاب ونقله إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج اللازم.