الجيش: توقيف مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة وسوريين لتجولهم بطريقة غير شرعية

أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات 7 مواطنين لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية في بلدات المقيبلة - عكار وإيعات - بعلبك وبرج رحال - صور، إضافة إلى 10 سوريين عند حاجز بلدة حربتا - البقاع لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تل السرايا العتيقة - طرابلس، المواطنين (س.ل.) و(س.ا.) و(ي.ي.) لتأليفهم عصابة لترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة منها، بحسب بيان لقيادة الجيش - مديرية التوجيه.



وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.