بعد سرقتهما معدات صناعية... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة شعبة المعلومات

بتاريخ 23-08-2025، انتشر مقطع فيديو على إحدى صفحات الفايسبوك يظهر شابين على متن دراجة آلية، بعد انا قاما بسرقة معدات صناعية من محلة الحريشة. وقد أقدم أحدهما على شهر مسدّسٍ حربي، بوجه من يقوم بتصوير الفيديو.وعلى الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على تحديد هويتيهما وتوقيفهما.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أنهما يدعيان:- ع. خ. (مواليد عام 1993، لبناني) ومعروف بـ"عمر الأسود"- م. ع. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) ومعروف بـ"بشبش"وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسلب، ومخدّرات.وبتاريخ 24-08-2025، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في محلة الزاهرية/خان العسكر، والأول في التبانة، كما ضبطت معدات صناعية مسروقة.وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.