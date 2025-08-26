الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد سرقتهما معدات صناعية... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-08-26 | 05:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد سرقتهما معدات صناعية... "بشبش" و "عمر الأسود" في قبضة شعبة المعلومات
بتاريخ 23-08-2025، انتشر مقطع فيديو على إحدى صفحات الفايسبوك يظهر شابين على متن دراجة آلية، بعد انا قاما بسرقة معدات صناعية من محلة الحريشة. وقد أقدم أحدهما على شهر مسدّسٍ حربي، بوجه من يقوم بتصوير الفيديو.
وعلى الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للعمل على تحديد هويتيهما وتوقيفهما.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تبين أنهما يدعيان:
- ع. خ. (مواليد عام 1993، لبناني) ومعروف بـ"عمر الأسود"
- م. ع. ع. (مواليد عام 1988، لبناني) ومعروف بـ"بشبش"
وهما من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وسلب، ومخدّرات.
وبتاريخ 24-08-2025، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الثاني في محلة الزاهرية/خان العسكر، والأول في التبانة، كما ضبطت معدات صناعية مسروقة.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سرقتهما
معدات
صناعية...
"بشبش"
"عمر
الأسود"
المعلومات
التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة
نادي قضاة لبنان: نهيب بوسائل الإعلام عدم التعرض لأي قاضٍ وانتظار نتيجة التحقيقات في اي ملف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-28
الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-06-28
الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
أمن وقضاء
2025-08-21
نفذ عمليات سرقة من داخل شركات ومنازل وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه
0
أمن وقضاء
2025-08-02
مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل يقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-08-02
مطلوب بجرائم إطلاق نار والتسبب بقتل يقع في قبضة شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
2025-07-31
أحد أخطر المطلوبين في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
2025-07-31
أحد أخطر المطلوبين في قبضة شعبة المعلومات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
0
أمن وقضاء
05:16
أمن الدولة يوقف شخصاً يبتز فتيات على "تيك توك"
أمن وقضاء
05:16
أمن الدولة يوقف شخصاً يبتز فتيات على "تيك توك"
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أمن وقضاء
14:35
مفرزة إستقصاء البقاع توقف مطلوبين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا
أمن وقضاء
14:35
مفرزة إستقصاء البقاع توقف مطلوبين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-07-25
القناة 12 الإسرائيلية: أزمة خانقة في مطار بن غوريون بسبب إضراب موظفيه احتجاجا على الأجور ونقص الأيدي العاملة
آخر الأخبار
2025-07-25
القناة 12 الإسرائيلية: أزمة خانقة في مطار بن غوريون بسبب إضراب موظفيه احتجاجا على الأجور ونقص الأيدي العاملة
0
خبر عاجل
04:20
معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله
خبر عاجل
04:20
معلومات للـLBCI: بري قال أمس أمام زواره إن من يضرب الجيش اللبناني بوردة "كلب ابن كلب" وهذا موقف ثنائي "أمل" وحزب الله
0
خبر عاجل
2025-06-12
رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي
خبر عاجل
2025-06-12
رويترز: التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي
0
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير الخارجية الإيراني يدعو في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنديد فوري وحاسم بالضربات الأميركية على إيران
آخر الأخبار
2025-06-23
وزير الخارجية الإيراني يدعو في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تنديد فوري وحاسم بالضربات الأميركية على إيران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
أخبار لبنان
04:23
"سيأتي دور مخيم عين الحلوة"... هذا ما قاله السفير رامز دمشقية للـLBCI عن تسليم السلاح الفلسطيني
0
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
أمن وقضاء
03:20
بدء عملية تسليم السلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية
0
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
أخبار دولية
16:31
الشرع في كلمة خلال افتتاح فعاليات معرض دمشق الدولي: سوريا تسير بخطى ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي والإداري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بعيد الـLBCI الأربعين… إليكم بعضًا من ذكرياتها معكم!
0
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
أمن وقضاء
13:35
في عيده الـ80... تعرفوا إلى مهام الأمن العام اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هل تعود فيروز إلى دمشق؟
0
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
أخبار دولية
13:31
إفتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الــ62... هذه أهمية الخطوة وتأثيراتها الإستثمارية والإقتصادية على سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:30
متري يوضح للـLBCI الملفات التي سيطرحها الجانب اللبناني على الجانب السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
وعود بتسليم المزيد من السلاح الفلسطينيّ إلى الجيش اللبنانيّ خلال الأيام المقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
أخبار دولية
01:31
بعد أن قال له "أنت من أصل لبناني"... النائب الأسترالي بوب كاتر يهدد صحفيا بقبضته: "لا تقل هذا لأنه يزعجني"
2
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
أمن وقضاء
05:45
بعد انتشار فيديو يظهر خطف مواطن بقوة السلاح في السان تيريز - الحدث... هذا ما أعلنه الجيش
3
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
أخبار لبنان
04:55
لمن يرغب بتقديم طلب مصادقة إفادة أو شهادة جامعية... هذا ما أعلنته وزارة التربية
4
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
أخبار لبنان
05:06
إلى المستفيدين من برنامج "أمان"... وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن موعد تحويل المساعدات المالية عن شهر آب
5
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
خبر عاجل
15:53
معلومات للـLBCI: لا زيارة مرتقبة لأورتاغوس في الساعات المقبلة إلى بيروت
6
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
تقارير نشرة الاخبار
13:12
إسرائيل تصعد ردًا على ما حصل مع براك
7
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
أخبار لبنان
05:20
مذكرة لوزير العمل لتبسيط اجراءات استقدام العاملات في الخدمة المنزلية
8
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
أخبار لبنان
23:35
للمرة الأخيرة... مجلس الأمن الدولي يصوّت اليوم على التمديد لليونيفيل حتى 31 كانون الأول 2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More