الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 26 /8 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الناعمة – الشوف".