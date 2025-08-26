إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، مقابل كفالة مالية بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية.



كما نص القرار على منع سلامة من السفر لمدة عام، في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.