الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
2025-08-26 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي - بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، معلنة أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
معمل
المخدرات
بعلبك
التالي
أمن الدولة توقف عصابة نصب وبيع ذهب مزور في جونية
تدابير سير بسبب الاشغال داخل نفق الـ"كوستا برافا" - الأوزاعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-03
قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع أختام على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو وأدوية غير مرخصة
أخبار لبنان
2025-06-03
قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع أختام على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو وأدوية غير مرخصة
0
أمن وقضاء
2025-06-01
الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة
أمن وقضاء
2025-06-01
الجيش: هدم معامل لتصنيع الكبتاغون ودهم منازل مطلوبين وتوقيف أشخاص في مناطق مختلفة
0
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-06-15
الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أخبار لبنان
2025-05-29
الجيش: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين وتوقيف أشخاص
أخبار لبنان
2025-05-29
الجيش: إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات والبنزين وتوقيف أشخاص
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
0
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
أمن وقضاء
07:13
الأنظار تتجه إلى الإجتماعٍ اللبناني-السوري... واجتماع تحضيري اليوم برئاسة متري
0
أخبار دولية
07:10
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
أخبار دولية
07:10
العفو الدولية: للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب
0
أمن وقضاء
07:07
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين
أمن وقضاء
07:07
تبادل لإطلاق النار بين مهربين لبنانيين وسوريين في محيط جرد الخريبة... ومقتل شخصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:22
باسيل زار الطاشناق وتأكيد ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات
أخبار لبنان
09:22
باسيل زار الطاشناق وتأكيد ضرورة العمل على تجنيب الساحة الداخلية الخضات
0
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
آخر الأخبار
2025-06-03
المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ لسكان غزة: يُمنع منعًا باتًا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع
0
أخبار لبنان
2025-04-28
الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
أخبار لبنان
2025-04-28
الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
0
أخبار لبنان
09:02
وفد من الكونغرس الأميركيّ في السراي... وسلام: مسار حصرية السلاح وبسط السلطة لا عودة إلى الوراء فيه
أخبار لبنان
09:02
وفد من الكونغرس الأميركيّ في السراي... وسلام: مسار حصرية السلاح وبسط السلطة لا عودة إلى الوراء فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 26-8-2025
0
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
أخبار لبنان
09:58
جابر للـLBCI: عملية إعادة البناء ستبدأ في المناطق المكتظة بالسكان وطريقة التعامل مع الشحن البريّ ستتغير
0
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
آخر الأخبار
07:21
توقيع إتفاق قرض البنك الدولي المخصص لإعادة الإعمار بين وزير المالية والمدير الإقليمي للبنك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
07:06
أورتاغوس شاركت مساءً في عشاء في بيروت... ومواقف سياسية داعمة لرئيس الجمهورية والحكومة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
أمن وقضاء
05:50
إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان
2
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
خبر عاجل
09:39
بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"
3
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
اقتصاد
02:18
إرتفاع سعري البنزين والمازوت وانخفاض سعر الغاز
4
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
أخبار لبنان
06:11
بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية
5
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
أمن وقضاء
10:26
بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات
6
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
أمن وقضاء
11:06
في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين
7
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
أخبار لبنان
10:12
السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية
8
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
حال الطقس
02:28
انخفاض تدريجي بالحرارة واحتمال رذاذ محلي جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More