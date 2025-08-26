بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ 26 /8/ 2025، وضمن إطار مكافحة المخدرات وملاحقة العصابات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة بوداي - بعلبك وضبطت معملًا لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلمت إلى المراجع المختصة، وتجري متابعة الموضوع لتوقيف أفراد العصابة، معلنة أن التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص.