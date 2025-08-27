3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا

تطوّر إشكال ليلًا في إحدى صالات الزفاف على أوتوستراد شكا بين أفراد عائلتي العروسين الى تضارب بالأيدي والعصي وإطلاق نار ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم والد العروس ووصفت حالته بغير المستقرة.



وحضرت عناصر القوى الأمنية وطوقت الإشكال وما زالت التحقيقات جارية لتوقيف الفاعلين، بحسب الوطنية للاعلام.