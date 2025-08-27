الأخبار
الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري

أمن وقضاء
2025-08-27 | 01:07
الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري

 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 26/8/2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب الفلسطيني (م.غ.) في مخيم برج البراجنة وأوقفته، وهو من أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم، منها: إطلاق النار ورمي رمانات يدوية باتجاه مواطنين، تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات، فرض خوات، إضافةً إلى تعاطي المخدرات وترويجها. خلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
كما تمكنت دورية أخرى من مديرية المخابرات من تحرير القاصر السوري (ج.ج.) في منطقة جرود الخريبة – بعلبك، وكان قد خُطف من قبل مسلحين من منطقة دورس – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين مهربين عند الحدود اللبنانية السورية الشرقية.
بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة الخاطفة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

المطلوبين

وتحرير

التالي
3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا
مديرية المخابرات طاردت مطلوبًا خطيرًا في مخيم برج البراجنة
السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-06-24

الجيش: توقيف أحد أبرز قياديي تنظيم داعش الإرهابي

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-22

وزير الدفاع الإسرائيلي: أبرز شروطنا لوقف الحرب تحرير جميع المخطوفين وتفكيك سلاح حماس

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-15

توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح

LBCI
أمن وقضاء
2025-06-03

الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال

LBCI
أمن وقضاء
03:42

الادعاء على بوشكيان بالرشوة والإثراء غير المشروع

LBCI
أمن وقضاء
02:01

3 جرحى بإطلاق نار خلال حفل زفاف في شكا

LBCI
أمن وقضاء
14:19

مديرية المخابرات طاردت مطلوبًا خطيرًا في مخيم برج البراجنة

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-19

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
اقتصاد
2025-07-04

انخفاض أسعار البنزين وارتفاع سعر الغاز...

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-23

انهيار سقف في مبنى قيد الإنشاء في منطقة عرقة... وإنقاذ 7 عمال

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-20

رجي: "حزب الله" يحتكر تمثيل الطائفة الشيعية ويتاجر بحقوقها وقرار حصر السلاح اتخذ وسينفذ ولا تراجع عنه

LBCI
أخبار لبنان
03:13

بلدية زحلة بالتعاون مع شركة كهرباء زحلة: إعادة تأهيل مدخل المدينة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

مورغان أورتاغوس… زيارة بـستايل لبنانيّ… وعشاء برسائل أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

تطورات جديدة في ملف آثار كفرعبيدا… وزير الثقافة يتدخل لحماية التراث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أنتم عيدنا الـ40 وقصصكم وذكرياتكم عبر شاشتنا... #LBCI40

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الرقمنة في وزارة الاقتصاد: من الشكوى إلى الاستيراد بلمسة زر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

تل أبيب تواصل البحث عن سبل التعامل مع مقترح التسوية الأمنية تجاه لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

براك يهين الصحافيين… واللياقة الديبلوماسية تغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

وفد أميركيّ كبير في لبنان... نزع السلاح أولًا!

LBCI
أمن وقضاء
05:50

إخلاء سبيل رياض سلامة بمقابل أكبر كفالة مالية في تاريخ لبنان

LBCI
خبر عاجل
09:39

بعد كلام توم براك مع الصحفيين... رئاسة الجمهورية تأسف "للكلام الذي صدر عفواً عن منبرها"

LBCI
أخبار لبنان
06:11

بعد زيارة الوفد الأميركي بعبدا...بيان من الرئاسة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
10:26

بالصور - ضبط معمل لتصنيع المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
14:07

جنبلاط بحث بشكل موسّع في ملف السويداء مع برّاك وتوافق على النقاط التالية

LBCI
أمن وقضاء
11:06

في الأوزاعي... ضبط كمية من الأدوية المهربة داخل شقة سكنية وتوقيف أحد المتورطين

LBCI
أخبار لبنان
10:12

السفارة الإيرانية تعليقاً على كلام براك في بعبدا: مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الـ1500… الرقم الذي نزف دولاراتك

