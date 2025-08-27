الجيش: توقيف أحد أبرز المطلوبين وتحرير قاصر سوري

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 26/8/2025، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المطلوب الفلسطيني (م.غ.) في مخيم برج البراجنة وأوقفته، وهو من أبرز المطلوبين لارتكابه عدة جرائم، منها: إطلاق النار ورمي رمانات يدوية باتجاه مواطنين، تأليف عصابة لسرقة الدراجات النارية، السلب بقوة السلاح، افتعال إشكالات، فرض خوات، إضافةً إلى تعاطي المخدرات وترويجها. خلال عملية الدهم، أطلق المطلوب النار على عناصر الدورية، فردّوا بالمثل ما أدى إلى إصابته، ونُقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

كما تمكنت دورية أخرى من مديرية المخابرات من تحرير القاصر السوري (ج.ج.) في منطقة جرود الخريبة – بعلبك، وكان قد خُطف من قبل مسلحين من منطقة دورس – بعلبك على خلفية إشكال وقع بين مهربين عند الحدود اللبنانية السورية الشرقية.

بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف أفراد العصابة الخاطفة".