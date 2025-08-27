مفرزة إستقصاء البقاع توقف مطلوبين بجرائم سرقة في تعلبايا وجديتا

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول وجود مطلوبين للقضاء بجرائم سرقة، في بلدتي تعلبايا، وجديتا.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المفرزة لتحديد هويتيهما وتوقيفهما.



وبنتيجة المتابعة، تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيفهما في البلدتين المذكورتين أعلاه بتاريخي 6 و20-08-2025. وتبين أنهما يدعيان:

م. ف. (مواليد عام 2006، لبناني)

ر. ف. (مواليد عام 2007، لبناني)

وهما مطلوبان بموجب مذكرتي توقيف بجرم سرقة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.