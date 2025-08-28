0min

الأمن العام يحذّر من التفاعل مع صفحة "الموساد" على فايسبوك وإنستغرام

حذّرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر التفاعل مع صفحة "THE MOSSAD" على موقع فايسبوك وصفحة "THE MOSSAD OFFICIAL" على موقع انستغرام.