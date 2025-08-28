ياسين شمة غادر ولم يعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود ياسين جمعة شمة (مواليد عام 2007، سوري)، الذي غادر مكان إقامته الكائن في البدّاوي نحو الساعة 06،00 من تاريخ 23-8-2025، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



ويُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.