الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات

أمن وقضاء
2025-08-29 | 05:11
الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا لبحث التحضيرات للسنة القضائية وأوضاع المؤسسات

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون  اجتماعاً حضره وزير العدل عادل نصار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، خُصِّص للبحث في التحضيرات الجارية قبيل افتتاح السنة القضائية، وفي أوضاع المؤسسات القضائية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

اجتماعًا

قضائيًا

التحضيرات

للسنة

القضائية

وأوضاع

المؤسسات

Learn More