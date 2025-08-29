الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس

أوقفت دورية من دائرة الأمن القومي في الأمن العام شاحنتين عند مدخل مرفأ طرابلس من جهة الخروج، وذلك لعدم حيازتهما بيانات جمركية، وجاءت العملية في إطار الجهود المستمرة لملاحقة وضبط التهرب الجمركي.



وبناء على إشارة القضاء المختص، جرى ضبط الشاحنتين وتفتيشهما تفتيشا دقيقا، كما فتح محضر تحقيق بحق المتورطين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة