LBCI
LBCI

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

أمن وقضاء
2025-08-29 | 09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية "نزلة مستشفى الرّوم" حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي.

لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:

- منع مرور السير ليلا في التواريخ المذكورة اعتبارا من السّاعة 20،00 ولغاية الساعة 05،00 من صباح اليوم التالي.

- منع مرور السير من تقاطع الروم وتحويله باتّجاه الحكمة، طيلة فترة الأشغال.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تدابير سير

الجعيتاوي

الأشرفية

قوى الأمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
