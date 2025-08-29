الأخبار
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
2025-08-29 | 09:46
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية "نزلة مستشفى الرّوم" حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي.
لذلك، ستتّخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:
- منع مرور السير ليلا في التواريخ المذكورة اعتبارا من السّاعة 20،00 ولغاية الساعة 05،00 من صباح اليوم التالي.
- منع مرور السير من تقاطع الروم وتحويله باتّجاه الحكمة، طيلة فترة الأشغال.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.
0
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
أخبار لبنان
10:57
وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة
0
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:37
بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية
0
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
أخبار لبنان
08:02
وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية
0
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
أخبار لبنان
08:00
"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين
0
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
أمن وقضاء
07:47
عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة
0
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
أخبار لبنان
07:29
توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني
0
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
أمن وقضاء
07:20
في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية
