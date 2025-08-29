قوى الأمن: إلغاء تدابير السير في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه إلحاقا لبلاغها السابق المتعلّق بأعمال تعبيد في محلة الجعيتاوي، على الطريق الممتد من نهاية "نزلة مستشفى الرّوم" حتى مفرق مستشفى الجعيتاوي بتواريخ 29 ،30 و 31-08-2025، لقد تم إلغاء الأعمال في التواريخ المذكورة إلى مواعيد أخرى تُحَدَّد لاحقًا.