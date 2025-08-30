الجيش: توقيف مواطن لارتكابه جريمة قتل في منطقة حي السلم

بتاريخ 29/8/2025، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في منطقة زوطر الشرقية - النبطية المواطن (ا.خ.) لإقدامه على طعن السوري (ش.ح.) بتاريخ 5/8/2025 في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية ما أدى إلى مقتله.



وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.