طلاب الجامعات ضحيّة إجرامه... توقيف مروج مخدرات مسلح في بيروت!

توافرت معلومات لمكتب مكافحة المخدّرات المركزي بشأن إقدام شخص على ترويج المخدّرات لطلاب الجامعات ضمن مدينة بيروت، معتمدًا خدمة التوصيل "Delivery" لطلب المخدّرات، ومُستخدما صفحة مزيّفة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى: ع. و. (مواليد عام 1999، لبناني) الذي تبيّن أنّه يعتمد الحذر الشديد في تنقّلاته، وهو مسلّح بصورة دائمة.



وبعد رصد ومتابعة دقيقة، أوقفته دورية من مكتب مكافحة المخدرات المركزي بعملية نوعية في محلة برمانا، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبتفتيشه، ضبط معه:



- كمية من: حشيشة الكيف، الماريجوانا، وسجائر إلكترونية بداخلها موادّ مخدّرة.

- بندقية حربية نوع كلاشنكوف، مسدّسان حربيّان، أصفاد، وخنجر.

- مبلغ 15800$



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن المقتضى القانوني أجري بحقّه بناء على إشارة القضاء المختصّ، وتمّ حجز سيارة ودرّاجة آلية يستخدمهما في عملياته.