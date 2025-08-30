الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي (صور)

أعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في يارون - بنت جبيل، كما عملت الوحدة على تفكيكه.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم.