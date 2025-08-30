الأخبار
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
2025-08-30
توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل الدعارة و15 فتاة من جنسيات مختلفة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على كل الأراضي اللبنانية ولا سيّما جرائم الاتجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدعارة وتوقيف الأشخاص الذين يديرونها ومكافحة ظاهرة الفتيات العاملات في هذا المجال اللّواتي يتوزّعن على الطرقات العامة أو في مناطق مشبوهة، ومن خلال المتابعة وأعمال الرّصد، تمكّن مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية من توقيف 15 فتاة من جنسيات مختلفة (أثيوبية - سيراليونية - سورية، وغيرها).
وبحسب البلاغ، فإنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف شخصَين يديران أعمال تسهيل دعارة، وهما من أصحاب السّوابق بهذا المجال، ويُدعيان:
- ي. ز. (مواليد عام 1978، سوري الجنسيّة)
- س. ح. (مواليد عام 1984، مكتومة القيد)
وقد أودع الموقوفون القطعات المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
توقيف
دعارة
