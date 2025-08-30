غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: هدى حسن كساب (مواليد عام 1980، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 12-08-2025 منزلها الزوجي الكائن في محلة حي السلم إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.