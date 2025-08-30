تدابير سير في كفردبيان غدا بمناسبة إقامة سباق للركض

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه اعتبارًا من الساعة 6.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 31-8-2025، سيقيم نادي الإيليت للركض سباقا في منطقة كفردبيان على الطريق العامّ، وذلك انطلاقًا من ساحة وردة - عيون السيمان باتّجاه الحدث بعلبك لمسافة 11 كلم، والعودة إلى نقطة الانطلاق.



لذلك، طلبت المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.