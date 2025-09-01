مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع و مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT."



واعتذرت من "مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها."



وأشارت إلى أنه "نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).

تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).

6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على أربعة أقساط متساوية ومفصلة على الشكل التالي:

القسط الشرح

الأول يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025

الثاني يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025

الثالث يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025

الرابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025."



وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005."



واعتبرت "الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن."