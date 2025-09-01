الأخبار
مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات

أمن وقضاء
2025-09-01 | 04:28
دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان "جميع المشتركين الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع و مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT."

واعتذرت من "مشتركيها عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها."

وأشارت إلى أنه "نظرًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2027.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
• (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
• (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2025 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على أربعة أقساط متساوية ومفصلة على الشكل التالي:
القسط الشرح
الأول يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2025
الثاني يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025
الثالث يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025
الرابع يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025."

وأملت من "المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات وقف المادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة والصادر بالمرسوم 14597 تاريخ 14/06/2005."

واعتبرت "الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعًا لعامل مرور الزمن."

أخبار لبنان

أمن وقضاء

بيروت

تسديد

البدلات

العام

وإمكان

التقسيط

دفعات

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-07-18

مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات

LBCI
اقتصاد
2025-07-03

وزارة المالية: وجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال املاك عمومية واستثمار أو تعبئة المياه سنويا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-30

إقفال الإدارات العامة والبلديات يوم 4 آب في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:47

تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...

LBCI
أمن وقضاء
08:30

الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك

LBCI
أمن وقضاء
05:56

القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...

LBCI
أمن وقضاء
04:56

وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-07-21

قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-18

قاسم: نحن كحزب الله وحركة أمل نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-15

خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

LBCI
أخبار لبنان
06:29

الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها

LBCI
أخبار لبنان
05:14

مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد

LBCI
أخبار لبنان
04:34

السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
03:52

النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني

LBCI
أخبار دولية
03:21

بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات

LBCI
رياضة
13:36

الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:36

"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)

LBCI
أخبار لبنان
05:16

جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
01:48

حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً

LBCI
أمن وقضاء
23:45

أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
اسرار
23:32

أسرار الصحف 1-9-2025

LBCI
أمن وقضاء
13:14

النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود

