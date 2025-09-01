الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية
أمن وقضاء
2025-09-01 | 04:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية
لقي الشاب ك. الخير حتفه متأثرًا بإصابته إثر حادث سير وقع على الطريق البحري في المنية بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة، ما ادى الى اصابته واصابة شاب اخر كان برفقته على متن الدراجة.
وقد نقل الشابان الى احد مستشفيات المنطقة ، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال مرافقه يتلقى العلاج في المستشفى.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الطريق
البحري
المنية
التالي
القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...
مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-30
وفاة شاب غرقًا عند شاطىء بحنين - المنية
أمن وقضاء
2025-06-30
وفاة شاب غرقًا عند شاطىء بحنين - المنية
0
آخر الأخبار
2025-08-27
الوكالة الوطنية: قتيل في حادث سير على طريق صريفا - الطويري
آخر الأخبار
2025-08-27
الوكالة الوطنية: قتيل في حادث سير على طريق صريفا - الطويري
0
أخبار لبنان
2025-07-26
في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا
أخبار لبنان
2025-07-26
في أحد المنتجعات في المنية... وفاة طفل غرقا
0
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
رياضة
2025-07-03
وفاة مهاجم ليفربول ديوغو جوتا في حادث سيارة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
أمن وقضاء
09:47
تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...
0
أمن وقضاء
08:30
الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك
أمن وقضاء
08:30
الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك
0
أمن وقضاء
05:56
القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...
أمن وقضاء
05:56
القاصر كوثر عبس غادرت ولم تعُد...
0
أمن وقضاء
04:28
مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات
أمن وقضاء
04:28
مياه بيروت دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبل وإمكان التقسيط على 4 دفعات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-07-21
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
أمن وقضاء
2025-07-21
قوى الأمن تعمم صورة مواطنة فُقدت من أحد مساكن الطلاب في طريق الجديدة
0
آخر الأخبار
2025-07-18
قاسم: نحن كحزب الله وحركة أمل نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً
آخر الأخبار
2025-07-18
قاسم: نحن كحزب الله وحركة أمل نشعر بأننا أمام تهديد وجودي للمقاومة وبيئتها وللبنان أيضاً
0
أمن وقضاء
2025-07-15
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
أمن وقضاء
2025-07-15
خدمات نقابة المحامين في بيروت أصبحت أونلاين
0
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
08:02
إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه
0
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
أخبار لبنان
07:05
بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل
0
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
أخبار لبنان
06:29
الخطيب: دعوة الرئيس بري تمثلنا وندعو للإنسجام معها
0
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
أخبار لبنان
05:14
مكي اطلع الرئيس عون على خطة "إعادة تكوين الدولة 2030": لإدارة حديثة وعقد اجتماعي جديد
0
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
أخبار لبنان
04:34
السفير المصري من بعبدا: أكدنا دعم جهود الرئيس عون من أجل تثبيت الاستقرار في لبنان
0
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
آخر الأخبار
03:52
النائب أنطوان حبشي للـLBCI: أريد من الجيش اللبناني أن يعامل حزب الله كما يعامل أي مواطن لبناني
0
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
أخبار دولية
03:21
بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي: هذه القمة تكسر الأحادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
أمن وقضاء
03:36
"كان سيتمّ توزيعها على المطاعم والمحال"... ضبط حوالي 10 أطنان من لحوم الدجاج الفاسدة (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
أخبار لبنان
05:16
جابر وقع مرسوم المنحة المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وشهداء الجيش عن شهر آب
3
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
أخبار لبنان
01:48
حاصباني لبري: طرحك جاء متأخراً
4
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
أمن وقضاء
23:45
أدرعي: قضينا على أحد عناصر حزب الله في النبطية
5
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
6
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
أخبار لبنان
06:09
الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود
7
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
اسرار
23:32
أسرار الصحف 1-9-2025
8
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More