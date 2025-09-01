وفاة شاب إثر حادث سير على الطريق البحري في المنية

لقي الشاب ك. الخير حتفه متأثرًا بإصابته إثر حادث سير وقع على الطريق البحري في المنية بعد اصطدام دراجته النارية بسيارة، ما ادى الى اصابته واصابة شاب اخر كان برفقته على متن الدراجة.



وقد نقل الشابان الى احد مستشفيات المنطقة ، لكنه ما لبث ان فارق الحياة متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال مرافقه يتلقى العلاج في المستشفى.