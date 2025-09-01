تدابير سير على المسلك الغربي من أوتوستراد المنصف باتجاه نهر ابراهيم اعتبارًا من الثلاثاء ولمدّة أسبوع...

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال تحضير وتعبيد للمسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من المنصف إلى نهر إبراهيم اعتبارًا من الساعة 11،00 من تاريخ 02-09-2025 ولغاية السّاعة 17،00، يوميًّا، حتّى تاريخ 09-09-2025، وسيتمّ تحويل السّير على الطّريق البحريّة باتّجاه بيروت.



علمًا أن الأعمال ستتوّقف يومي السّبت والأحد 6و7-09-2025.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي ولافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.