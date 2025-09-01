الجيش: تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك

أعلنت قيادة الجيش أنه بتواريخ 2، 3، 8 و9 /9 /2025 ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في جرد رأس بعلبك، تتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.