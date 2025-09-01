اصابات جراء أشكال عائلي تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة

تطور أشكال عائلي داخل مخيم عين الحلوة إلى إطلاق نار، وافيد عن وقوع عدد من الاصابات وتم نقلهم إلى خارج المخيم للمعالجة.



وتعمل فاعليات المخيم على تطويق الاشكال واعادة الأمور الى طبيعتها .