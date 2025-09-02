توقيفات في ملف شاحنتي مرفأ طرابلس

في إطار التحقيق الجاري في محاولة إخراج شاحنتين محملتين بالبضائع من مرفأ طرابلس من دون دفع أي رسوم، أوقف النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو ثلاثة عناصر برتبة مؤهل من جمارك مرفأ طرابلس، كما أوقف صاحب البضاعة ومخلص جمركي وسائقي الشاحنتين، فيما توارى مخلص جمركي آخر عن الأنظار، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".