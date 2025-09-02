الأخبار
توقيفات في ملف شاحنتي مرفأ طرابلس

2025-09-02 | 02:26
في إطار التحقيق الجاري في محاولة إخراج شاحنتين محملتين بالبضائع من مرفأ طرابلس من دون دفع أي رسوم، أوقف النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو ثلاثة عناصر برتبة مؤهل من جمارك مرفأ طرابلس، كما أوقف صاحب البضاعة ومخلص جمركي وسائقي الشاحنتين، فيما توارى مخلص جمركي آخر عن الأنظار، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة
خطة الجيش لحصر السلاح تلحظ مراحل... هذا ما كشفته "الشرق الأوسط"
LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-14

اعتصام تحذيريّ امام مرفأ طرابلس رفضًا للسياسة المتّبعة مع شاحنات الترانزيت

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-25

رسامني إجتمع مع وفد نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت والتقى سفيرة الأرجنتين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-04

المطران بولس عبد الساتر: الشعب يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
05:12

أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل

LBCI
أمن وقضاء
04:14

توقيف أفراد عصابة سرقت الهواتف بأسلوب إحترافي عبر "الدليفري" والحوالات المزيفة بكمين محكم

LBCI
أمن وقضاء
02:35

"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة

LBCI
صحف اليوم
00:34

خطة الجيش لحصر السلاح تلحظ مراحل... هذا ما كشفته "الشرق الأوسط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-02

مصرف لبنان يمنع تسديد أموال المودعين الناتجة عن دعاوى قضائية في الخارج

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

الأمن العام يضبط شاحنتين بلا بيانات جمركية عند مرفأ طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-02

جابر بعد لقائه حاكم مصرف لبنان: لإحياء ملف المصارف وتحقيق العدالة في أموال المودعين

LBCI
أخبار دولية
13:34

صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

جلسة الجمعة في موعدها والثنائي مشارك حتى الان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
أخبار دولية
08:02

إجتماع للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
07:05

بو صعب إلتقى بري: التطبيق الكامل لدستور الطائف قد يكون الحل الأفضل

LBCI
اقتصاد
01:52

مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح

LBCI
اقتصاد
02:13

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
11:00

أعمال تعبيد على أوتوستراد المنصف – نهر إبراهيم وتحويل السير إلى الطريق البحرية حتى 9 أيلول

LBCI
أخبار لبنان
12:04

وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات

LBCI
أخبار دولية
04:04

بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت

LBCI
أخبار لبنان
06:09

الرئيس عون: نعمل على تحديث أجهزة "السكانر" في الجمارك وتشديد ضبط الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:05

ورقة إسرائيلية تقترح مراحل لنزع سلاح حزب الله مقابل انسحابات وتسويات برعاية أميركية

LBCI
موضة وجمال
06:00

ساندي تابت تُرزق بمولودتها الأولى: "أهلًا بك في هذا العالم يا أميرتي" (صور)

