"الريجي": ضبط مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في بيروت وعين الرمانة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان أن "جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجار، بالإضافة إلى السجائر الإلكترونية Vape، نتيجة عمليات دهم نفذها في منطقتي عائشة بكار والحمراء في بيروت وعين الرمانة في قضاء بعبدا".وذكرت بأن "هذه العمليات تندرج في جهودها المستمرة لمكافحة المصنوعات التبغية المهربة والمزورة".وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.