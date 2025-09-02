قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط مطلوبَين للقضاء بعمليات ترويج مخدّرات في محلة كورنيش النهر.



على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، تم تحديد هويَّتَيهما، وهما:



ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات، ومذكّرَتَي توقيف بجرائم أسلحة ومحاولة سلب.

م. ش. (مواليد عام 1999، فلسطيني) بحقه مذكّرة توقيف بجرم سلب وخلاصة حكم بجرم تهديد.

بتاريخ 20-08-2025 وبعد رصد ومتابعة، جرى توقيفهما في المحلة المذكورة أعلاه على متن سيارة نوع ” مرسيدس 300″ لون رصاصي.



بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة مُعدة للترويج، عبارة عن:



/628/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.

/10/ حبوب مخدّرة

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.