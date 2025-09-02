الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين
أمن وقضاء
2025-09-02 | 09:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قوى الأمن: ضبط 628 كيسًا من مادة السالفيا وحبوب مخدّرة وتوقيف مروّجَين
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم بمختلف أنواعها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتجارة وترويج المخدّرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول نشاط مطلوبَين للقضاء بعمليات ترويج مخدّرات في محلة كورنيش النهر.
على إثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيّات المكثّفة، تم تحديد هويَّتَيهما، وهما:
ا. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم مخدّرات، ومذكّرَتَي توقيف بجرائم أسلحة ومحاولة سلب.
م. ش. (مواليد عام 1999، فلسطيني) بحقه مذكّرة توقيف بجرم سلب وخلاصة حكم بجرم تهديد.
بتاريخ 20-08-2025 وبعد رصد ومتابعة، جرى توقيفهما في المحلة المذكورة أعلاه على متن سيارة نوع ” مرسيدس 300″ لون رصاصي.
بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط كمية من المواد المخدّرة مُعدة للترويج، عبارة عن:
/628/ كيس نايلون شفاف بداخله مادة السالفيا.
/10/ حبوب مخدّرة
أودعا مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن:
كيسًا
السالفيا
وحبوب
مخدّرة
وتوقيف
مروّجَين
التالي
خطة الجيش لحصر السلاح تلحظ مراحل... هذا ما كشفته "الشرق الأوسط"
اصابات جراء أشكال عائلي تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-07-30
قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة في محلّة سامي الصّلح
أخبار لبنان
2025-07-30
قوى الامن: توقيف مروّج مخدّرات بحقه 16 مذكرة بجرائم مختلفة في محلّة سامي الصّلح
0
أمن وقضاء
2025-06-12
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ناشط في صيدا
أمن وقضاء
2025-06-12
قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات ناشط في صيدا
0
أمن وقضاء
2025-06-23
شعبة المعلومات توقف مروّجَي مخدّرات وتضبط كميّة من المواد المخدّرة
أمن وقضاء
2025-06-23
شعبة المعلومات توقف مروّجَي مخدّرات وتضبط كميّة من المواد المخدّرة
0
أمن وقضاء
2025-06-07
قوى الأمن: توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات في سن الفيل وجونية
أمن وقضاء
2025-06-07
قوى الأمن: توقيف أشخاص بحوزتهم مخدرات في سن الفيل وجونية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
0
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
0
أمن وقضاء
06:48
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
أمن وقضاء
06:48
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب تم رطيبة - العاقورة
0
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
أمن وقضاء
05:12
أمن الدولة: توقيف شخصَين لترويجهما المخدرات على طريق عام رميش - عين إبل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:16
اصابات جراء أشكال عائلي تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
12:16
اصابات جراء أشكال عائلي تطور الى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
0
صحف اليوم
2025-08-06
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
صحف اليوم
2025-08-06
أوساط سياسية لـ“الأخبار”: الجيش قد يتّجه إلى اتخاذ قرار يقضي بإعادة الكرة إلى ملعب الحكومة
0
أخبار لبنان
2025-08-29
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
أخبار لبنان
2025-08-29
وزارة الداخلية: تمديد العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس بصورة إستثنائية لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٥
0
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
أخبار دولية
07:50
قرارُ استدعاء حوالى 70 ألف جندي احتياطيّ يدخلُ حيز التنفيذ
0
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
آخر الأخبار
07:43
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: على الدول الأوروبية أن تعيد النظر في مواقفها
0
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
أخبار لبنان
07:40
الراعي: الرجاء هو أن تظل مدارِسنا منارة في زمنِ الضباب
0
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
أخبار لبنان
07:19
مخزومي: لمد اليد الى المجلس البلديّ في بيروت
0
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
آخر الأخبار
00:51
بوتين لنظيره الصيني: "كنا سويا على الدوام ونحن سويا الآن"
0
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
أخبار دولية
13:34
صحافة العالم تتضامن مع الشهداء الصحافيين في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ماذا سيتعلم طلاب الرسميّ في الأيام الأربعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
معاناة على الحدود الشمالية والصيادون ممنوعون من البحر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بين غياب الردع وقلة الوعي… حوادث السير تحوّل الطرقات إلى مقابر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
اقتصاد
01:52
مصرف لبنان: أصدرنا التعميم 170 بهدف واضح وصريح
2
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:13
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
أخبار دولية
04:04
بتهمة إهانة النبي محمد... حشد غاضب في نيجيريا يحرق امرأة حتى الموت
4
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
أخبار لبنان
12:04
وزارة الداخلية عدلت بعض أحكام القرار المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات
5
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
أمن وقضاء
10:09
توضيح من قوى الأمن بشأن فيديو السجين المسنّ في سجن رومية..
6
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
اقتصاد
03:28
الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا
7
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
06:57
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
8
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
خبر عاجل
06:57
معلومات للـLBCI: الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس سترافق قائد القيادة الوسطى الأميركية (CENTCOM) إلى لبنان نهاية هذا الأسبوع لعقد لقاءات أمنية سريعة وستقتصر لقاءات أورتيغاس بالمسؤولين الأمنيين اللبنانيين فقط وليس بالقادة السياسيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More