ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على الأراضي اللبنانية كافة، توافرت معلومات لقيادة سرية جونية في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص باستثمار غرفة لتعبئة المشروبات الروحية المغشوشة في بلدة بزحل - كسروان.



وعلى الفور، أعطيت الأوامر لعناصر مخفر غبالة في الوحدة عينها للعمل على تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه.



وبنتيجة المتابعة، تبين ان الشخص المذكور يقوم بتعبئة زجاجات من الكحول المغشوش (فودكا، وويسكي) في داخل غرفة في البلدة المذكورة، ويدعى:

ع. ر. و (مواليد عام 1984، سوري).



وعلى الفور، توجهت دورية من المخفر إلى المكان، وعملت على توقيفه بالجرم المشهود أثناء تعبئته للكحول المغشوش في زجاجات.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، وصرح بأنه يعمل مع المدعو: م. ص. (مواليد عام 1980، لبناني)، المتواري عن الأنظار حاليًا، وتم العثور على محادثات هاتفية بينهما تثبت تسويق الأول للكحول المغشوش.



وبتفتيش سيارته من قبل عناصر المخفر، عثر في داخلها على كمية من الكحول المغشوش.



وقد أجري المقتضى القانوني بحق (ع. ر. و.)، وتم ختم الغرفة بالشمع الأحمر وحجز السيارة، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق (م. ص.)، والتحقيق لا يزال مستمرًا لتوقيف جميع المتورطين.