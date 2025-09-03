حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

- ماريا ضو -

مع كل صباح، يبدأ عداد حوادث السير التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية في لبنان.ورغم دق ناقوس الخطر والتذكير بالتوصيات لتفادي المزيد من الكوارث على الطرقات اللبنانية، ما زال لبنان يستفيق في كل يوم على أخبار حوادث السير وحصيلة القتلى والجرحى.فصباح اليوم، أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط قتيلين و١٦ جريحا في ١٤ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية.أما في حصيلة صباح اليوم، فقد أفادت غرفة التحكم المروري بتصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزلقا - المسلك الشرقي نتج عنه ٣ جرحى.

كما أعلنت سقوط جريح نتيجة تصادم بين بيك أب ودراجة نارية على أوتوستراد الرئيس لحود مقابل السيتي سنتر.

وبحسب غرفة التحكم المروري، فإن تصادما حصل بين شاحنة وسيارة على الطريق البحرية في الدورة وكانت الأضرار مادية. كما حصل تصادم بين سيارة ودراجة نارية على أوتوستراد شارل الحلو - المسلك الغربي نتج عنه جريح.

كذلك، أعلنت غرفة التحكم المروري أن تصادما حصل بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية، مشيرة الى أن الفان اصطدم بمحطة وقود على الطريق الدولية - محلة الكحالة نزولا ما أدى الى سقوط ٥ جرحى.

في المحصلة، سجّلت طرقات لبنان صباح اليوم 6 حوادث سير على الأقل بحسب غرفة التحكم المروري، مع تسجيل سقوط 10 جرحى، فيما النهار ما زال في أوّله!



صحيحٌ أن طرقات الموت في لبنان تحتاج الى صيانة وإعادة تأهيل وتعرّض حياتنا للخطر كل يوم، إلا أن المسؤولية لا تتحملها الدولة فقط، فجزء من المسؤولية تقع على المواطن الذي يستهتر بحياته وحياة الآخرين لعدم التزامه بقانون السير.

