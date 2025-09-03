حوادث السير "بالجملة"... إليكم حصيلة صباح اليوم

تصادم بين مركبتين على اوتوستراد #الزلقا المسلك الشرقي نتج عنه ٣ جرحى ودراج من مفرزة سير #الجديدة يعمل على المعالجة pic.twitter.com/4Z8sPq7uUn
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
#جريح نتيجة تصادم بين بيك اب ودراجة نارية على اوتوستراد #الرئيس_لحود مقابل السيتي سنتر ودراج من مفرزة سير #بعبدا يعمل على المعالجة pic.twitter.com/zAY3Xb801C
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد #نهر_الموت المسلك الشرقي الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير #الجديدة يعمل على المعالجة pic.twitter.com/WbyWkY0ujC
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
تصادم بين شاحنة وسيارة على الطريق البحرية #الدورة الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير #الجديدة يعمل على المعالجة pic.twitter.com/OgbzolgxV9
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد #شارل_الحلو المسلك الغربي نتج عنه جريح
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
تصادم بين فان لنقل الركاب ودراجة نارية واصطدام الفان بمحطة وقود على الطريق الدولية محلة #الكحالة نزولا نتج عنه ٥ جرحى ودراج من مفرزة سير #بعبدا يعمل على المعالجة pic.twitter.com/zNukco11mx
— التحكم المروري (@tmclebanon) September 3, 2025
