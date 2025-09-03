نفّذ عشرات عمليات السلب بقوة السلاح منتحلًا صفة أمنية... وشعبة المعلومات توقفه

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بانتحال صفة أمنيّة وتنفيذ عمليّات سلب بقوّة السّلاح على متن دراجة آلية، مستهدفًا المارّة على طول المسار الممتد من طريق المطار وصولًا إلى سوق الأحد، بالاتّجاهين.



نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: ع. أ. (مواليد عام 1987، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سلب بقوة السلاح، ومخدرات.



,بتاريخ 21-08-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة شاتيلا، أثناء تجوّله على متن دراجة آليّة، تم ضبطها. وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من الحبوب المخدّرة "كبتاغون"، كما ضُبطت الدراجة الآلية المستخدمة في عمليات السلب، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تنفيذه عشرات عمليّات السلب بقوة السلاح خلال ساعات الليل، على متن الدراجة المضبوطة، وذلك بين طريق المطار وسوق الأحد، حيث كان يرصد المارّة، وينتحل صفة رجل أمن، ويستجلي بطاقات هويّاتهم، ثم يُشهر في وجههم مسدسا لإخافتهم، ويسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان. كما اعترف بتعاطي المخدّرات.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.