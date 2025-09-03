توقيف سارق "ناولني" بطريقة احتيالية من قبل مفرزة استقصاء جبل لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بعد أن تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تثبت قيام أحد الأشخاص بسرقة محال الـ"ناولني" بطريقة احتيالية على الطريق الممتد من الشويفات وصولا إلى غاليري سمعان، تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية الفاعل، وتوقيفه في صبرا - الحرش، ويُدعى: ع. ك. (مواليد عام 1995، لبناني).



وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 32 ظرفًا من مادّة السيلفيا، و3 حبّات نوع CARISOL، و4 حبّات "ترامال".



وقد أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.