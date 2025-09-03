نوال مفقودة... قوى الأمن تعمّم صورتها

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المدعوة: نوال بطرس العامريّة (مواليد عام 1953، لبنانيّة) التي غادرت، بتاريخ 2-9-2025، منزلها الكائن في بلدة حصرون - قضاء بشري، إلى جهة مجهولة، ولَمْ تَعُد لغاية تاريخِه.



لذلك، طلبت المديرية العامة من الذينَ شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر حصرون في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 590006-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.